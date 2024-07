Settima tappa dello Street Food Festival a Pisogne (BS). Piazza Alpini e Lungolago Tempini vedranno l’invasione di fantastici food truck: dal 12 al 14 luglio 2024. Hamburger, ma anche panini con carne marinata, cotta e affumicata, cucina tradizionale pugliese, rosticceria e dolci siciliani, club sandwich, pastrami, philly, gnocco fritto con salumi ed erbazzone reggiano, churros e gastronomia romanesca.

Non mancheranno i truck con offerte disponibili anche gluten free come il cibo messicano, gli arrosticini, chicken wing e pork rib e piatti a base di tartufo; il

tutto accompagnato dalle ottime birre Warsteiner e Ryeriver. Una ghiotta occasione per trascorrere un weekend sul lago d’Iseo e visitare la splendida cittadina di Pisogne, con la sua elegante Piazza Corna Pellegrini, che ospita la monumentale Torre del Vescovo. Non mancano importanti tesori artistici, come la chiesa di S. Maria

in Silvis risalente al VII-VIII secolo e la chiesa di Santa Maria della Neve o del Romanino del XV secolo.

A movimentare ancora di più l’evento, musica live, kids area con speciali laboratori dedicati ai più piccoli e tanto altro.

STREET FOOD FESTIVAL - PISOGNE

Street Food Festival Pisogne – Piazza Alpini e Lungolago Tempini

Venerdì 12 - Sabato 13 – Domenica 14 Luglio 2024

3 giorni di ottimo cibo di strada, musica e divertimento! Vi aspettiamo!!

Venerdì 18.00-24.00 - Sabato 12.00-24.00 - Domenica 12.00-22.00

INGRESSO GRATUITO