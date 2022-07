Serle: festa country al rifugio degli alpini

Orario non disponibile

Quando Dal 29/07/2022 al 29/07/2022 solo oggi Orario non disponibile

Venerdì 29 Luglio, l'estate ci porta una festa a tema Country presso il Rifugio degli Alpini. Musica dal vivo con il gruppo Drive Wheel Band e Dj Evo in una serata di grande intrattenimento per grandi e piccini in questa location unica!



Il rifugio si trova in un'ottima posizione, tra il fresco dell'Altopiano di Cariadeghe di Serle. E' facilmente raggiungibile dalla strada statale. La posizione è Piazzale Alpini 1, Via Cariadeghe 48.