Domenica 15 ottobre, a partire dalle 12, a Villa di Serie è in arrivo "Brostoi, Formài e…", enogastronomica d’autunno giunta quest'anno alla sua 22esima edizione. L'evento si sviluppa lungo la via principale della contrada e nei vicoli adiacenti, per poi aprirsi nei vari cortili ed ambienti rurali con oltre 30 stand.

Il programma prevede la degustazione di piatti tipici autunnali serlesi, abbinati a vini bresciani, per un menù di golosità che spazia dagli antipasti al caffè. Sarà inoltre presente l'esposizione di manufatti artigianali di legno e pietra, nonché una rassegna di opere di scultura e pittura. Apri la locandina.