Sabato 28 agosto prende il via la rassegna gastronomica “Sapori del Lago d’Iseo. #tesoridacquadolce”.

Per un mese, fino al 26 settembre 27 ristoranti e bistrot della provincia di Bergamo e Brescia propongono piatti e menu a base di pesce di acqua dolce anche abbinati ad altri ingredienti del territorio.

In tutto sono 59 piatti, 7 menu e 21 prodotti dedicati all’acqua dolce e ai prodotti del Sebino, tutti da scoprire.

LA RASSEGNA

Da Brescia a Corte Franca, da Clusane, Iseo, Paratico, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Pilzone di Iseo, Iseo, Lovere, Riva di Solto fino a Gussago, Cologne, Soncino, Lavone di Pezzaze e Villa d’Almè si potranno gustare ricette tradizionali come la tinca ripiena al forno, la sardina essiccata con la polenta, i filetti di persico in pastella, il fritto misto di lago, il coregone in carpione, il salmerino e la trota marinati e affumicati.

Chi desidera scoprire ricette nuove trova piatti creativi come Tartare di Trota, i Ravioli di Luccio, il sandwich con gamberi di lago, la Pasta integrale allo scoglio lacustre, e persino piatti di ispirazione esotica come il Sashimi d’acqua dolce.

Non mancano poi indirizzi dove trovare prodotti d’acqua dolce da acquistare e cucinare a casa.

I LOCALI ADERENTI

I locali (riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa esposta all’ingresso) sono:

El Licinsì di KilometriZero, Raggio 35, Trattoria Porteri (Brescia), Locanda del Lago Rosmunda, Ristorante Le Margherite, Trattoria Al Porto, Ristorante Zucca 2 (Clusane), Osteria Quadra (Cologne), Centottanta Cantina&Cucina (Corte Franca), Osteria dell’Angelo (Gussago), Bottega Clarabella, Il Cantuccio e Radicì (Iseo), Agriturismo Rebecco (Lavone di Pezzaze), Quinto Gusto (Lovere), La Dama sul Lago (Marone), Il Lago in Padella e ORG Franciacorta (Paratico), Osteria Marinai di Strada (Palazzolo sull’Oglio), Bella Iseo (Pilzone di Iseo), Al Guelfo Negher, Ristorante Zù e Trenta Passi (Riva di Solto), Laboratorio L’Emporio (Sale Marasino), Ristorante Antica Rocca (Soncino), Darsena 21 (Sulzano), Tenuta Casa Virginia (Villa d’Almè).

I piatti proposti saranno pubblicati sulle pagine social dei locali e di Agroittica Clarabella con gli hasthag dell’iniziativa #saporidellagodiseo #tesoridacquadolce #cascinaclarabella #visitlakeiseo.