Da venerdì 23 a lunedì 26 giugno, al parco delle Pozze di Lonato è in arrivo la Sagra di San Giovanni Battista. In programma ci sono serate danzanti, musica live, lotteria, giochi e animazione per i più piccoli. Ci sarà, naturalmente, anche l'immancabile stand gastronomico (sabato anche con spiedo) e la "melonera" con angurie e meloni.