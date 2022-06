Lonato: Sagra di San Giovanni Battista

Dal 24 al 27 giugno, a Lonato del Garda è in programma la 15esima Sagra di San Giovanni Battista al parco delle Pozze.



VENERDì 24 GIUGNO



Ore 17.00

Apertura parco giochi bimbi (Luna Park)



Ore 18.30 Basilica di San Giovanni Battista

Celebrazione della Santa Messa

(con la partecipazione dei vari sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a Lonato del Garda negli anni precedenti)



Ore 19.30

Stand enogastronomico

Apertura della "MELONERA" Angurie e meloni



Ore 21.30

Serata Band emergenti

- The Shiva Waterfalls

- Momento Mori

- Moussa Ngom

- The Antonio's revenge



SABATO 25 GIUGNO



Ore 16.00

LUDOBUS. Furgone attrezzato con materiali ludici per la promozione del gioco positivo

Spazio gioco "bimbi a cavallo"

a cura di Spia d'Italia e Nucleo Forestale colli morenici



Ore 17.00

Apertura parco giochi bimbi (Luna Park)



Ore 19.30

Stand enogastronomico

Spiedo alla Bresciana degli Alpini

Apertura della "MELONERA" Angurie e meloni



Ore 20.00

Associazione Spazio Danze



Ore 21.30

Musica Disco anni '70

- DJ Ermido

- Dj Beppe



DOMENICA 26 GIUGNO



Ore 16.00

Spazio gioco "bimbi a cavallo"

a cura di Spia d'Italia e Nucleo Forestale colli morenici



Ore 17.00

Apertura parco giochi bimbi (Luna Park)



Ore 19.30

Stand enogastronomico

Apertura della "MELONERA" Angurie e meloni



Ore 20.00

Benedizione delle moto

Per sancire l'inizio della bella stagione per i motociclisti



Ore 21.00

Estrazione sottoscrizione a premi



Ore 21.30

Serata danzante

- Felice Piazza

-La Band Ballo liscio



LUNEDì 27 GIUGNO



Ore 17.00

Apertura parco giochi bimbi (Luna Park)



Ore 19.30

Stand enogastronomico

Apertura della "MELONERA" Angurie e meloni



Ore 19.45

Camminata del Michelass de Not

Partenza dalla Stazione ferroviaria

Tappe: Rocca visconteo-veneta - Galleria della Casa del Podestà - Chiesa Madonna del Corlo

Organizzata dalla Pro Loco Lonato del Garda



Ore 20.30

Consegna 13° Premio "San Giovanni d'oro"



Ore 21.00

Estrazione sottoscrizione a premi



Ore 21.30



in collaborazione con ACADEMIA BORICUA