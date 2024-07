San Felice: Festa del lago

Prezzo non disponibile

Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 torna al porto di Portese, a San Felice del Benaco, la Festa del lago, appuntamento imperdibile dell’estate gardesana. Tutte le sere – dalle 19.30 – food truck, caramelle e numerose altre sorprese, ma anche giochi per bambini per l'intera durata dell'evento.

Sabato accompagnamento musicale con 60 Lire, domenica Officina delle Note. Quello gastronomico, invece, vedrà come piatto forte il Luccio alla Portesina – piatto De.Co di San Felice del Benaco – cucinato per l’occasione dallo chef Carlo Bresciani. Tutto il devoluto andrà in beneficenza.

