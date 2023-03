Da venerdì 17 a domenica 19 marzo in Piazza Cavour a Rovato è in programma “Rovato Street Food”. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica dal vivo, spettacoli ed intrattenimento per tutti.

Domenica 19 marzo alle ore 20 si esibiranno i trampolieri tra la magia delle bolle. Ingresso gratuito.