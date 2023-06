Rovato: Icaro sport festival

Tre giorni di sport e musica con " run for Icaro" : corsa non competitiva, musica, ballo, esibizioni basket in carrozzina e tennis tavolo, stand gastronomici, spiedo, gonfiabili.

Nel dettaglio:Venerdì 16 Run For Icaro, musica con Federica e Jam Session

Sabato 17 Dj Roberto Zoli anni '80 e '90

Domenica mattina giro in moto, pranzo con spiedo e serata musica e ballo con Tropico Latino