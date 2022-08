Musica dal vivo, ricco stand gastronomo e – per il gran finale – l'atteso spettacolo pirotecnico: è questo il menù della Festa di Sant'Andrea in programma a Rovato da giovedì 1 a lunedì 5 settembre. Occhi all'insù per i fuochi alle 22.30 di lunedì. L'evento si terrà negli spazi della parrocchia di Sant'Andrea.