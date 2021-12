Rovato: Christmas Street Food

Prezzo non disponibile

Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre in Piazza Cavour a Rovato è in programma “Christmas Street Food”: la carovana delle cucine su quattro ruote proporrà deliziosi piatti provenienti da tutto il mondo in una magica atmosfera natalizia.

Il mercatino sarà aperto dalle ore 12.00 alle ore 24.00.

Ingresso gratuito