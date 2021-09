Palazzolo: "Un tributo al Franciacorta" al Raggiocorto Wine Restaurant

In occasione dell'undicesima edizione del Festival di Franciacorta, abbiamo creato due piatti inediti in abbinamento a due bollicine della Franciacorta.

L'abbinamento cibo e vino sarà disponibile come fuori menù per tutta la settimana, da mercoledì a domenica sera.



Cibo

- Battuto di gambero rosso con albicocche e salsa al franciacorta

- Ricciola scottata alla pizzaiola con cipolline borettane



Vino

- San Cristoforo (Erbusco)

Franciacorta Brut ND Non Dosato

(100% Chardonnay)



Produttore in definizione

Franciacorta Saten



Prezzo a persona: 35€

