Quinzano d'Oglio: Sagretta del salame cotto e della grepola

Torna, dopo due anni di stop e in veste rinnovata, l’evento enogastronomico più importante del territorio di Quinzano d'Oglio, ormai entrato nella cultura lombarda e diventato punto di riferimento tra le sagre bresciane. Domenica 6 novembre è infatti in arrivo la "Sagretta del salame cotto e della grepola". L'apertura è prevista alle 10, con taglio del nastro ufficiale e discorso delle autorità alle 12.30.

Tantissime le attrattive presenti:

Atmosfere contadine in tutta l'area dedicata all'evento

Angolo degli animali: comodi box attrezzati con vitellini e pony, oltre alla possibilità di far provare ai nostri bambini il Battesimo della sella, con un piccolo giro a dorso di un Pony tra le vie del centro

Quad agricoli: saranno presenti in esposizione questi “alternativi” mezzi agricoli, pensati per specifiche attività agricole

Mercato degli hobbisti e artigiani: più di 20 bancarelle di hobbisti e artigiani che esporranno e metteranno in vendita i prodotti frutto della loro manualità

Spazio enogastronomico: più di 30 espositori da tutta la Lombardia saranno presenti per la vendita di prodotti locali tipici. L’occasione per fare una spesa sana e gustosa

Trattori antichi: lungo via Rubino saranno in mostra gli antichi mezzi agricoli che per decenni hanno sostenuto il lavoro dei nostri nonni. Un’esposizione imperdibile per grandi e piccini

C’era una volta: il Gruppo Contadine insieme al GAFO creeranno in Piazza Aldo Moro una rievocazione dei tempi che furono, ricostruendo spaccati di vita agreste in bellissimo contesto storico

Per il pranzo in piazza ci saranno diverse opportunità per soddisfare il palato di tutti:

Pranzo del Ringraziamento presso il ristorante Palazzo con menù tipico a prezzo fisso

Spiedo bresciano della Sagretta: un comodo tendone riscaldato sarà posto in piazza, per poter gustare questa prelibatezza

Food truck: saranno 4 i punti food mobili dislocati all’interno dell’evento di cui approfittare anche per una merenda o uno spuntino di metà giornata

Menù tipico nei bar e ristoranti del centro: proposta di pranzo a base di spiedo o salame cotto, affinché tutti possano assaggiare le nostre specialità locali

Un evento davvero unico, imperdibile per il palato e per tutta la famiglia, specie per i bambini: