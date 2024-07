Provaglio d'Iseo: Filaster Fest

Da Giovedì 11 a Domenica 14 Luglio 2024, a Provezze di Provaglio d’Iseo, si terrà la 21° edizione della Filaster Fest. Quattro giornate di iniziative che accontenteranno sia i giovani che le famiglie, accompagnati da piatti di buona cucina e dalla buona birra tedesca Keiler. Per l'occasione il campo sportivo di Provezze ospiterà musica, un'area giochi per i bimbi e una parete di arrampicata per il divertimento dei più grandi. Tutti i dettagli del programma in locandina.

Oltre al consueto torneo di calcio a 5, che prenderà il via venerdì 12, la festa sarà una bella occasione d'incontro per gli appassionati di moto e di bici: domenica mattina alle 8 prenderà il via la prima edizione del Filaster Gravel, con due percorsi - uno di circa 60km e l’altro di circa 30km - che porteranno i partecipanti alla scoperta della Franciacorta. Alle 9,30 sarà invece la volta del motoraduno Filaster Bikers, che giunge alla sua terza edizione con un percorso che abbraccerà fra gli altri la Franciacorta ed il lago d’Iseo: il ritorno a Provezze è previsto indicativamente alle ore 13.00, per un ricco pranzo alla festa.