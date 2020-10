Due domeniche in cui i profumi della vendemmia appena conclusa avvolgeranno i visitatori delle 20 cantine che hanno aderito.

Eventi, visite in azienda e esperienze sul territorio, per scoprire insieme i vini rosa, rossi e bianchi della Valtènesi, della Riviera del Garda Classico e del San Martino della Battaglia.

I partecipanti potranno visitare una o più cantine sulle colline tra Desenzano e San Felice del Benaco, attraverso i comuni dell’entroterra (Calvagese, Bedizzole e Puegnago) e quelli rivieraschi (Moniga, Manerba e Padenghe) e scoprire i vini prodotti in prevalenza con i vitigni autoctoni Groppello e Tuchì.

Ogni cantina proporrà eventi e appuntamenti differenti, con costi variabili a seconda della proposta. Iprogramma completo è pubblicato sul sito www.profumidimosto.it.

I visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori ed approfondire la conoscenza del lavoro dei vignaioli della Valtènesi e della Riviera.

Tutti gli appuntamenti di Profumi di Mosto saranno a numero chiuso e su prenotazione OBBLIGATORIA e non saranno acquistabili il giorno della manifestazione come prevede l’attuale normativa causa emergenza sanitaria Covid.

Durante l’evento verranno adottate le seguenti misure di sicurezza: gestione degli ingressi dilazionata, misurazione della temperatura e sanificazione in entrata, gestione delle distanze di sicurezza, pulizie e igienizzazione dopo ogni turno e durante la manifestazione, materiale per sanificare a disposizione di ospiti e operatori, obbligo di mascherina per ospiti e addetti ai lavori.