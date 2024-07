Pozzolengo: festa della birra "Back in the Music Village"

Da venerdì 5 a lunedì 8 luglio torna, per il ventesimo anno consecutivo, Back in the Music Village, la festa della Birra di Pozzolengo. La manifestazione si terrà presso il Centro Sportivo Comunale in via Passeggiata, ogni sera a partire dalle ore 20: sono previsti stand gastronomici con diverse proposte culinarie (stinco e pollo allo spiedo, porchetta e piadine). E naturalmente, birra per tutti i gusti. Non mancherà l'intrattenimento musicale, con quattro concerti per altrettante serate:

Venerdì 5 luglio: MEGANOIDI

Sabato 6 luglio: CORRADO DJ

Domenica 7 luglio: INFRAROSSI (Vasco Rossi tribute band)

Lunedì 8 luglio: MOTORVISIONS (Chris Connel tribute band)