San Felice: al porto di Portese torna la Festa del lago

Torna al porto di Portese (San Felice) la già mitica Festa del lago, appuntamento imperdibile dell'estate gardesana: l'edizione 2023 andrà in scena sabato 29 e domenica 30 luglio. Porte aperte tutte le sere dalle 19.30: in loco food truck, caramelle e tante altre sorprese, ma anche giochi per bambini per l'intera durata dell'evento.

Luccio alla portesina per beneficenza

Sabato accompagnamento musicale con 60 Lire, domenica Officina delle Note: ciliegina sulla (già) gustosa torta, il luccio alla portesina (che è piatto De.Co di San Felice del Benaco) cucinato per l'occasione dallo chef Carlo Bresciani. Tutto il devoluto andrà in beneficenza, a sostegno delle attività dell'associazione Maddalina.

La prenotazione del luccio alla portesina è obbligatoria: sia presso il Bar Arcobaleno di San Felice che al Bar Tabacchi Florioli di Portese. Per informazioni è comunque possibile contattare il numero 0365 62541 (in orari di ufficio: questa settimana da mercoledì in poi dalle 8.30 alle 12.30) oppure su Whatsapp al 347 7477152, ma anche inviare una mail a turismocomune.sanfelice@gmail.com.