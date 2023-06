Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, Rolling Truck Street Food torna per il terzo anno consecutivo, nella magica location del lungolago di Pisogne, per tre giorni di Festival dedicato al cibo da strada. L’antico borgo affacciato sul Sebino accoglierà i migliori food truck con tante nuove proposte e un grande intrattenimento musicale.



Tutte le specialità presenti:

- APETITOSA: Arrosticini abruzzesi, Hot Dog, Olive ascolane

- I SAPORI DI SICILIA: Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine.

- MANGIA E BEVI: Hamburger di Black Angus

- HENRI’S SAPORI DEL MONDO: specialità Thaï Vietnamita e Filippine, Pad Thai, Korean Corn Dog, Ravioli al Vapore, Involtini alle verdure, Eby Fry, Takoyaki, samossa, Tom Yum, Bubble Tea.

- PAN PAN: Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork

- MORDICCHIO ON THE ROAD: Panzerotti, Gnocco Fritto con salumi e nutella, Pinsa

- ITAKA: Pita, Falafel

- OSTERIA ARGENTINA: Asado, Roastbeef, Pansaliccia

- AWAKTE ZAPEROCO: Burritos, Tacos, Nachos

- SOUND BREAK: Raviolini del Plin, Hamburger e Battuta di Fassona, Stracotto al Nebbiolo, Vitello Tonnato, Tomahawk di Manzo, Salsiccia di Brà

- KRAKEN: Frittura di Pesce e Specialità con salmone, moscardini, pesce spada

- NA PINTA VINERIA VAGABONDA: Polpette di carne e verdure, Vini e Cocktails

- ITALIAN BAKERY ON THE ROAD: Crepes dolci, Cupcake, Waffel, Pancake

- CHURRITOS: Churros

- LA GIARDINETTA: Vino e Cocktails

- BIRRE ARTIGIANALI Mostra meno