Passirano: 32° sagra settembrina Monterotondo

La Parrocchia di Monterotondo, con il patrocinio deComune di Passirano, organizza dal 31 agosto al 3 settembre 2023, presso l’Oratorio, una Sagra di Paese ricca di serate danzanti e piatti tipici della tradizione bresciana. Una festa che si ripropone di invogliare le diverse generazioni a riscoprire e mantenere vive le tradizioni più belle e caratteristiche del nostro territorio.



L’atmosfera rurale e i piatti tipici (trippa, pasta al salmì, costine con verza, manzo all’olio e tantissimi altri piatti assai gustosi) permettono al visitatore di ritrovare antichi sapori, oggigiorno quasi del tutto perduti. Naturalmente, non mancheranno i piatti classici delle sagre paesane: casoncelli nostrani di Monterotondo, stinco di maiale, tagliata, formaggio fuso, pane e salamina, patatine, fiorentina, arricchiti dalla possibilità di degustare bollicine di Franciacorta sulla scenografica terrazza dell’oratorio o accompagnati da ottima birra artigianale, a km zero, poiché prodotta dal locale birrificio Curtense.



All’interno della sagra settembrina, domenica 3 settembre, Monterotondo festeggerà in anticipo sul calendario, S. Vigilio, il Patrono. La giornata di festa inizierà alle 10.30 con la celebrazione della Santa Messa presso i ruderi dell’antica chiesa parrocchiale che sarà anche occasione per tutti di osservare i lavori svolti in questi mesi, dai volontari della parrocchia coordinati dagli archeologi e studiosi addetti allo scavo, che stanno riportando alla luce tesori e resti di un passato che nessuno avrebbe mai pensato di ritrovare. Nel pomeriggio alle 17, presso l’oratorio, prenderà vita la tradizionale tombolata campagnola aperta a tutti, con ricchissimi premi.



Durante le serate, sempre in tema di tradizioni, possibilità di vedere dal vivo biciclette e mezzi di trasporto di una volta, grazie alla collaborazione con Vespa Club Flero. Tutte le sere, inoltre, si potrà godere di un piacevole intrattenimento musicale.