Passirano: 31° sagra settembrina di Monterotondo

La Parrocchia di Monterotondo, con il patrocinio del Comune di Passirano, organizza dal 1 al 4 settembre, presso l’Oratorio, una Sagra di Paese ricca di serate danzanti e piatti tipici della tradizione bresciana.



Una festa diversa che si ripropone di invogliare le nuove e le vecchie generazioni a riscoprire le tradizioni più belle e caratteristiche del nostro territorio.



L’atmosfera rurale e i piatti tipici (trippa, pasta al salmì, costine con verza, manzo all’olio e tanti altri piatti buonissimi) permettono al visitatore di ritrovare antichi sapori, ormai quasi del tutto perduti. Naturalmente, non mancheranno i piatti classici della sagra: casoncelli nostrani di Monterotondo, fiorentina, stinco di maiale, tagliata, formaggio fuso, pane e salamina, patatine etc. accompagnati da ottima birra artigianale del birrificio Curtense di Monterotondo e arricchiti dalla possibilità di degustare le bollicine di Franciacorta sulla scenografica terrazza dell’oratorio.



All’interno della Sagra Settembrina, Domenica 4 settembre, Monterotondo festeggerà il suo Santo Patrono S. Vigilio. La giornata di festa inizierà alle 10.30 con la celebrazione della Santa Messa presso i ruderi dell’antica chiesa Parrocchiale e proseguirà con lo spiedo di San Vigilio d’asporto da prenotare in anticipo. Nel pomeriggio proseguirà con la tombolata campagnola aperta a tutti, con ricchissimi premi.



Quest’anno, in occasione del 70esimo anno di fondazione della scuola materna Luisa Fassati di Monterotondo, nei giorni di sabato e domenica sarà possibile visitare ,all’interno della stessa struttura adiacente a oratorio e parco, una mostra fotografica inerente proprio ai primi anni di vita della scuola.

Sabato pomeriggio, sempre in tema di tradizioni, possibilità di vedere dal vivo moto e mezzi di trasporto di una volta, grazie alla collaborazione con Vespa Club Flero.



Nel pomeriggio di sabato e domenica 4 settembre, sarà possibile, iscrivendosi anticipatamente, partecipare a visite guidate alla scoperta del patrimonio artistico della chiesa Parrocchiale di Monterotondo e di altri d’intorni molto interessanti della nostra frazione, aiutati da un’esperta guida. Per i bambini sarà allestita nei giorni di sabato e domenica un’ampia Area Gonfiabili.



Tutte le sere, inoltre, possibilità di fermarsi a cena presso il gustoso stand gastronomico e serate danzanti per tutti gli appassionati del genere.