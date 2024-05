Passirano: 18° festa dello sportivo di Monterotondo

Il Gruppo Sportivo Oratorio Monterotondo, con il patrocinio del C.S.I. Brescia, della Provincia di Brescia e del Comune di Passirano, organizza dal 30 maggio al 2 giugno 2024, presso l’Oratorio di Monterotondo, la 18° Festa dello Sportivo.

Una festa, come ogni anno, ricca di appuntamenti sportivi e non solo.



Poiché è risaputo che “formula che vince non si cambia”, lo spirito che continua a guidare gli organizzatori nella scelta del programma è la semplicità. Il programma è si ricco di iniziative, ma queste vogliono essere semplici occasioni di svago e di incontro per vivere la bellezza dello stare insieme.



Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi, si potrà assistere ad esibizioni di judo, di ballo, volley e tanto altro. Numerose le realtà che ci faranno compagnia durante i giorni di festa. Come, per esempio, gli amici del Dream Ranch che daranno la possibilità, a chi lo desidera, di vivere il proprio “battesimo della sella”. Sabato 01 giugno, nel pomeriggio, spazio alla meditazione con la possibilità di provare un percorso tra meridiani e meditazione in compagnia del gruppo Yoga del Gso.



Il programma dell’intrattenimento serale vede, quest’anno, diverse novità. Giovedì sera tradizionale ballo liscio con Dj Oscar ed esibizione di ballo latino -americano con ASD Tropico Latino; Venerdì, dalle 20.30, serata QUIZ all' insegna del divertimento con premi, musica e tanto altro:

primo premio voucher per un soggiorno di 1 settimana per 4 persone.



Sabato sera grandissima novità: dalle 21 Schiuma Party, L’oratorio si trasformerà in una discoteca a cielo aperto dove tutti i giovani potranno scatenarsi insieme, per una serata indimenticabile. Domenica sera musica dal vivo con i Radless.



Doveroso, infine, ricordare che durante tutta la manifestazione funzioneranno un appetitoso stand gastronomico, ricco di proposte per tutti i palati, con possibilità di consumazione al coperto, e una magnifica pesca di beneficenza per la gioia di grandi e piccini: