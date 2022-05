Palazzolo: Eatinero, festival del cibo di strada

Un lungo weekend dedicato allo street food di qualità, a base di materie prime selezionate e prodotti del territorio, per esaltare e promuovere le tipicità gastronomiche italiane e non solo: dal 6 all'8 maggio, il Comune di Palazzolo sull'Oglio ospiterà la terza edizione di Eatinero, festival itinerante dello street food. Tre giorni dedicati al cibo di strada, con la partecipazione di alcuni tra i migliori food truck d'Italia.

Colori, sapori, musica dal vivo e attivita? per la Festa della mamma. L’area festival verrà interamente allestita con tavoli, sedute e altri dettagli vocati alla massima convivialità e sarà vivacizzata a tutto gusto da dodici food truck di Eatinero.it: tra le proposte, di alta qualita? e tutte preparate al momento, hamburger, panini gourmet, cibo etnico, cucine regionali, frittini di pesce e tante altre golosita?...Rischio sete scongiurato con il beer truck di Birra di Classe e la sua tap list di birre provenienti dai migliori microbirrifici italiani e - novita? del 2022 - i cocktail artigianali alla spina.

Sarà un evento di street food all’aria aperta: si potrà pranzare e cenare ma anche godersi una birra, un bicchiere di vino e qualche stuzzichino nel pomeriggio, all'ora dell’aperitivo o dopo cena; in pieno stile festival, la musica dal vivo farà il resto: concerti e performance live con band e vibrazioni in bilico tra blues, soul e rock'n'roll movimenteranno le tre serate, per un'atmosfera ancora più elettrica ed effervescente, cifra stilistica dei progetti firmati Eatinero. Che dedicherà ampio spazio anche alla Festa della mamma, l'8 maggio, con due laboratori creativi, sia per bambini che per adulti. L'ingresso al Festival è sempre gratuito.