Wine&Music a Padenghe sul Garda

Doppio appuntamento venerdì 14 e sabato 15 luglio a Padenghe sul Garda con Wine&Music, da un'idea dell'amministrazione comunale, Pro Loco e Strada dei Vini e dei Sapori: il ricco programma prevede musica jazz e degustazioni di vini e formaggi del territorio. Per le vie del paese saranno inoltre esposte le opere di alcuni artisti locali, tra cui Calsinart. Wine&Music è in programma dalle 19 alle 23, alle 21.30 il main concert: venerdì Jazz On The Road con il Serena Bancale Quartet, sabato Luca Artioli e la Nuova Orchestra Italiana.

Come partecipare

Partecipare è semplice: sul portale prolocopadenghe.it, nella sezione Eventi, sarà possibile acquistare il coupon da 25 euro, con 6 degustazioni. Sono previsti due percorsi di assaggio: il percorso Rosa con le cantine Avanzi, Averoldi, Monte Cicogna, Scolari, Le Gaine e Saottini, il percorso Bianco con le cantine Perla del Garda, Cobue, Pratello, Tenuta Roveglia, Zatti e Scolari. I calici saranno accompagnati dai formaggi del Caseificio Valsabbino.

Sarà un'esperienza memorabile, garantiscono il Comune e la Strada dei Vini, "per scoprire quanto l'enogastronomia del territorio possa offrire: grazie alla collaborazione delle attività del centro, ci sarà anche la possibilità di consumare le proposte dei singoli locali comodamente seduti".

"È solo la prima edizione, ma nasce per continuare negli anni", aggiunge il consigliere con delega al Turismo Mauro Moretti. Sfilata di vip alla serata inaugurale: sono attesi Giovanni Prandini (presidente Ascovilo), Francesco Averoldi (presidente Strada dei Vini e dei Sapori del Garda) e Gianni Boselli (presidente della federazione delle Strade del Vino della Lombardia), il direttore di Visit Brescia Manuel Gabriele, i consiglieri regionali Floriano Massardi e Diego Invernici, il consigliere provinciale Alberto Bertagna.