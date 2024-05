Licenza di chiamarlo “un classico dell’estate”. Dal 31 maggio al 2 giugno, il Festival del cibo di strada itinerante organizzato da Eatinero – con il patrocinio del Comune di Padenghe – torna ad affacciarsi sul Benaco, nel bucolico sfondo del Parco Vaso Rì, per una sesta edizione che vedrà assoluti protagonisti i food truck selezionati appunto da Eatinero.it, con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food, anche in versione vegan e gluten free.

Ancora una volta si preannuncia dunque un lungo weekend a base di cibo di strada, musica dal vivo, animazione e intrattenimento multiforme nella suggestiva area verde ai piedi della Rocca. Dove per tutti e i quattro giorni resteranno parcheggiati e operativi (venerdì, sabato e domenica anche a pranzo) i migliori food truck provenienti da tutta la Penisola: tra sapori “on the road”, vibrazioni rock’n’roll, relax all’aria aperta, cocktail funambolici e birra (artigianale) a fiumi, l’atmosfera sarà come sempre elettrica e frizzantina; kids area, gonfiabili e jumping per i più piccoli renderanno l’esperienza ancora più trasversale, per un pubblico di tutte le età che intende tenere in movimento sia il corpo che il palato.

FOOD TRUCK PER TUTTI I GUSTI

Basulon: hamburger e panini gourmet con prodotti lodigiani, burger vegan.

La Reina Pepiada: arepas farcite (carne, pollo, vegana ) gluten free - yuca fritta con salsa avocado - empanadas - piatto combinato riso carne fagioli neri - platano fritto – smoothie; tutto rigorosamente gluten free.

The Bears Brothers: club sandwich, philly cheesteak, panino con pastrami, hot dog e patatine.

Fumetto: panini gourmet con manzo o maiale sfilacciato cotto a bassa temperatura, spiedo bresciano e patate artigianali cotte al forno e fritte.

Lo Scarrozzino: arrosticini abruzzesi, olive ascolane al tartufo, olive ascolane, formaggio, formaggio al tartufo, cremini al pistacchio, patatine fritte.

Gipsy Horse: hamburger gourmet con carne di chianina, hamburger gourmet vegan.

La Gioita: tigelle gourmet, gnocco fritto e hot dog.

Good Fish: panini gourmet a base di pesce (gambero, polpo alla griglia, burger di salmone e burger vegan) e frittini.

Kitchen Rebels: fish & chips - pollo fritto e patatine.

Birrabus 1 di Birra di Classe: una selezione di 30 birre artigianali italiane.

Birrabus 2 di Birra di Classe: a “integrazione” del precedente, spazio a una seconda selezione di altre 20 birre artigianali italiane.

Drink & More: cocktail e pestati preparati al momento e serviti su un bar su due ruote pronto a stupire con le migliori miscelazioni internazionali, dalle più classiche alle più sperimentali.

Furio: panini gourmet con carne salada del Garda.

Parma Bistrot: gnocco fritto con salumi, con formaggio e con Nutella.

PROGRAMMA



Venerdì 31 maggio

18.00: inaugurazione evento

21.00: Voodoovibes – L’acoustic trio formato da Raffaella Cordelli (voce), Elisa Pisetta (chitarra) e Mattia Scarabottolo (basso) spazia tra country, blues e rock’n’roll, con accenti contemporanei pur mantenendo una forte identità sonora legata alla tradizione musicale americana. Il loro motto parla chiaro: “Only good music & good vibes!!!”.

Sabato 1 giugno

12.00: apertura evento

21.00: Andrea Van Cleef – Andrea Van Cleef è attivo da anni sui palchi di tutta Europa con diverse formazioni e un range di generi che spazia dal folk acustico all'heavy metal. Per l’occasione si presenterà in trio, con un repertorio che attinge dai brani più legati alla tradizione classic rock e country-blues, oltre a cover appartenenti alla grande tradizione americana (country, classic rock, blues) degli ultimi 70 anni: groove trascinante e vorticosi intrecci di chitarre e basso supportano il caratteristico timbro baritono di Van Cleef per un viaggio tra polverose atmosfere “on the road”.

Domenica 2 giugno