“Stare a Padenghe in questi giorni sarà come fare un viaggio: il paese da scoprire, l’arte di strada, il circo di Strabilio, la musica, lo street food”. Parola di Paola Merigo, tra i fondatori di Eatinero – gli specialisti del cibo di strada – che annuncia così la quinta edizione di Eatinero Padenghe, il festival del cibo di strada che torna per 4 giorni dal parco Vaso Rì, da giovedì 1 a domenica 4 giugno, dopo il clamoroso successo del 2022 (15mila presenze).



A Padenghe si conferma il connubio tra street food e street art, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, con un rinforzo che si concretizza quest’anno con Strabilio, il festival del circo di strada che dedicherà a Padenghe un intero weekend con il gran finale di domenica 4 e l’esibizione dei The Black Blues Brothers (ore 21.15 in piazza D’Annunzio).



Anche la street art si rafforza: già dal 27 maggio gli esterni di Palazzo Barbieri (la sede comunale) sono tappezzati da opere di artisti da tutta Italia (Momusso, Francesco Levi, Lons, Sick Boy XIII, Alfi, Buioneon, Materico, Srg) per "Supereroi contemporanei", allestimento a cura di Officina Pixel e Tail che sarà visitabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino al 30 settembre (e che ha già accolto i ragazzi delle scuole medie di Padenghe e del Bazoli-Polo di Desenzano). Dedica involontaria, chissà, ai Supereroi di Mr.Rain (al secolo Mattia Balardi, terzo all'ultimo Sanremo) che a Padenghe vanta importanti radici (Luci d'Alba docet).