Padenghe sul Garda: Eatinero

Doppio appuntamento per gli amanti del cibo di strada nel ponte lungo della Festa della Repubblica a Padenghe sul Garda. Dal 2 al 5 giugno la località sulla sponda bresciana del Lago si prepara ad accogliere il Festival di Eatinero 2022 e, in contemporanea, la tappa italiana degli European Street Food Awards, il più importante concorso di street food al mondo. Quattro giorni di sapori "on the road", musica live indipendente, relax all’aria aperta, animazione, gonfiabili e jumping per i più piccoli.

I migliori food truck provenienti da tutta Italia si confrontano in una competizione tutta da gustare che porterà un solo vincitore alle finalissime europee di ottobre a Monaco di Baviera, scelto da una giuria di giornalisti enogastronomici e street chef.

Dalle colline toscane alle campagne padane, dall’entroterra alle coste assolate della Penisola, il meglio dello street food italiano sta per riunirsi.

L’arena delle selezioni nazionali sara? il Parco Vaso Rì, dove per tutti i quattro giorni resteranno parcheggiati e attivi i dieci food truck in gara, top ten scelta fra i 130 che oggi fanno parte di Eatinero.it, community di appassionati del cibo di strada itinerante e prima piattaforma in Italia di ricerca e prenotazione di food truck per catering ed eventi street food.

Ogni sera la colonna sonora sarà rigorosamente dal vivo: rock’n’roll, blues sperimentale e folk di ottoni squillanti perfetti da abbinare alla birra fresca e alle specialita? stradaiole di Eatinero.

I FOOD TRUCK DELL’EDIZIONE 2022

La manifestazione è organizzata da Eatinero.it con il patrocinio del Comune di Padenghe Sul Garda, con il supporto media di Radio Bruno e in collaborazione con Birra di Classe, beverage partner dell’edizione.

La sfida all’ultima stuzzicheria sta per cominciare. Il menù è vario e serve i sapori delle diverse tradizioni culinarie regionali, ma anche golosità etniche dal mondo e finger food di ogni sorta rivisitati con un magic touch tutto italiano.

A contendersi il titolo e il biglietto per la finale di Monaco saranno dieci food truck della scuderia Eatinero.

Porco Brado: con la sua Cinta Senese ha conquistato il primo posto alla scorsa edizione degli European Street Food Awards Italia.

Lo Scarrozzino: arrosticini, olive ascolane e altre delizie direttamente dalla tradizione marchigiana e abruzzese.

Fumetto Perfetto: succulenti panini gourmet farciti di carne affumicata e cotta allo spiedo servita in quattro differenti combinazioni.

Ditta Eredi Nigro: una storia che ha radici profonde nella cultura gastronomica toscana.

Van Ver Burger: cucina Plant Based itinerante specializzata in hamburger a base vegetale dagli abbinamenti fantasiosi e inediti.

BBQ Chianina Station: i veterani dello street food in Valdichiana. Hamburger golosi con carne di chianina di prima qualità.

Basulon: dal Lodigiano con i loro hamburger dalle combinazioni sorprendenti.

Philbarbecue: carne cotta con lo smoker in pieno stile USA.

Retro’datati: fritti di pesce e di verdure, tramezzini, finger food dalla laguna veneta

Zanco Gourmet: prodotti d’eccellenza del territorio Vicentino. Le materie prime e la tradizione prima di tutto.

Niominka: da Brescia la cucina etnica fusion senegalese.