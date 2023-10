Padenghe: "Castagnata in Castello"

Aspettando l'autunno, quello vero, domenica pomeriggio a Padenghe sul Garda è già tempo della tradizionale “Castagnata in Castello”, organizzata dal Gruppo 1001 in collaborazione con l'assessorato a Turismo, Cultura e Biblioteca e con la Pro Loco.

Appuntamento allo scoccare delle 14: grazie all'impegno dei numerosi volontari sarà possibile degustare frittelle e torte handmade, tè caldo e l'immancabile vin brulé, il famosissimo caffè della castellana e, naturalmente, ottime castagne. Il tutto condito da giochi per bambini e, per i più grandi, la musica dal vivo con Titti Castrini Cadillac Circus e il Gruppo Folk di Collio Valtrompia. Ingresso libero, informazione di servizio: in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.