Orzinuovi: street food festival 2024

In collaborazione con Warsteiner, Vitamina C Srl, è lieta di annunciare la terza tappa Street Food Festival a Orzinuovi (BS)

Piazza Garibaldi vedrà l’invasione di fantastici Food truck dal 24 al 26 maggio 2024, che offriranno una vasta selezione di piatti gourmet preparati con ingredienti freschi e di alta qualità.

Troverete infatti hamburger, panini con pulled pork, rosticceria siciliana, club sandwich gourmet, passando per il cibo messicano, panini con pesce, pokè, gnocco fritto con salumi, erbazzone reggiano, tortelli; e per finire cibo pugliese e salumi trentini, il tutto accompagnato dalle ottime birre Warsteiner e Ryeriver.

Una ghiotta occasione che vi permetterà in una sola volta di visitare il piccolo centro storico che si articola attorno alla bellissima piazza porticata sulla quale si affacciano nobili palazzi; di particolare fascino la Rocca di San Giorgio di origine medioevale. E se siete amanti della natura, avrete la possibilità di godervi il verde al Parco dell’Oglio passeggiando tra specchi d’acqua e boschi percorrendo diversi itinerari.

L'evento sarà l'occasione ideale per gustare del buon cibo e bere in compagnia! A movimentare ancora di più l’evento, musica live, kids area con speciali laboratori dedicati ai più piccoli e tanto altro!



STREET FOOD FESTIVAL ORZINUOVI

Street Food Festival Orzinuovi- Piazza Garibaldi – BS

Venerdì 24 - Sabato 25 – Domenica 26 Maggio 2024

3 giorni di ottimo cibo di strada, musica e divertimento! Vi aspettiamo!!

Venerdì 18.00-24.00 - Sabato 12.00-24.00 - Domenica 12.00-22.00

INGRESSO GRATUITO