Da venerdì 26 a lunedì 29 agosto, divertimento assicurato con "Orzinuovi On", grande festa nel centro storico del comune orceano.

In piazza Vittorio Emanuele e in piazza Garibaldi saranno presenti giocolieri e artisti di strada, stand gastronomici, dj set e musica dal vivo, giochi per bambini e un grande spettacolo pirotecnico per il gran finale.