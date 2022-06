Gottolengo: Notte Bianca

Street food, concerti, spettacolo circense, bancarelle, bar e negozi aperti: sabato 18 giugno, a partire delle 20, arriva la Notte Bianca di Gottolengo. Un appuntamento "all night long" assolutamente da non perdere, anche per i più piccini, con animazioni gratuite, giochi giganti, zucchero filato, palloncini e tanto altro. Tra i numerosi eventi in programma, la Banda Faber in concerto (l'emozione della canzone d'autore italiana) e la serata latina con Gli Zero In Condotta. Vai al programma completo.