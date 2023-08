Frazioni Spiedanti: a Muscoline tutto il paese in gara per lo spiedo più buono

Terza edizione a Muscoline per "Frazioni Spiedanti", il concorso amatoriale dedicato allo spiedo bresciano e che anche stavolta coinvolgerà tutte e 10 le frazioni del paese, e anche di più: per la prima volta in gara anche la vicina Rampeniga, frazione di Gavardo (nella foto del consigliere regionale Floriano Massardi, l'edizione 2022 della gustosa competizione).

Appuntamento sabato 12 agosto all'oratorio Pavanelli. I rappresentanti delle 10 frazioni (più una) si sfideranno cucinando il miglior spiedo, che verrà poi servito dalle 20. La competizione inizierà alle 14.30: a tutti i partecipanti l'oratorio metterà a disposizione il necessario. Alle 20 cena aperta a tutti, ma solo su prenotazione (per info 333 2848663): spiedo a 15 euro, stand gastronomico con pane e salamina, formaggi, patatine fritte e altro. Premiazioni dalle 21, a seguire musica con dj Franco.