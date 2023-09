Prezzo non disponibile

Dal 29 settembre al 4 ottobre, all'oratorio di Muratello di Nave è in programma la Festa Patronale, con serate danzanti e ricco stand gastronomico, grazie al quale sarà possibile gustare un'ottima pizza cotta nel forno a legna, tagliata, patatine fritte, formaggio fuso, carne di cavallo, trippa, casoncelli e – domenica a mezzogiorno – spiedo d'asporto. Poi le specialità giornaliere: venerdì porchetta e crauti, sabato pasta al ragù di cinghiale, domenica canederli, lunedì pizzoccheri, martedì gnocco fritto, mercoledì polenta taragna. Per i più piccoli non mancheranno i giochi gonfiabili e la pesca di beneficenza. Tutta le festa è al coperto.