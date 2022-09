Monzambano: Festa dell'Uva con rievocazione medievale

Orario non disponibile

Dal 16 al 19 settembre, è in programma la 47esima Festa dell'Uva di Monzambano con rievocazione medievale. Saranno presenti stand enogastronomici, musica e mercatini, taverne e "hostarie medievali", 400 figuranti, spettacoli e giochi per i più piccoli.



"Sabato e domenica lasciatevi trasportare indietro nel tempo – scrivono gli organizzatori della Pro Loco -, vivrete l'atmosfera medievale per le vie dello splendido castello di Monzambano".