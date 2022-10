Montirone: birra e dintorni, degustazione in compagna dei mastri birrai bresciani

L'associazione di Promozione Sociale Prometeo è lieta di presentare l'evento "Birra e Dintorni - Degustazione in compagnia dei mastri birrai bresciani" che avrà luogo in Piazza Manzoni a Montirone domenica 23 ottobre dalle 11.00 alle 22.00.



L'evento ospiterà le birrerie artigianali locali La 115 (Offlaga), La Riserva (Capriano del Colle), Pagulinus (Bagolino) e Carpe Diem (Calvisano) ed il food truck But Burger (Quinzano dell'Oglio). Sarà inoltre presente uno stand di frittelle.



Vi sarà intrattenimento musicale con la band Bad to the Bones e DJ set. Parte del ricavato sarà donato al reparto di pediatria degli Spedali Civili di Brescia. L'evento punta a promuovere un consumo di birra responsabile, in quanto "la birra, bevuta con moderazione, addolcisce il temperamento, ravviva lo spirito e favorisce la salute." Thomas Jefferson