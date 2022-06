Lovere Street Food Festival è l’evento organizzato da Vitamina C dedicato al cibo di strada di qualità proveniente da tutta Italia, che si svolgerà venerdì 24 (ore 18:00-24:00), sabato 25 (ore 11:00-24:00) e domenica 26 giugno (ore 11.00-22.00) presso il porto Turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia.

Lovere Street Food Festival, manifestazione patrocinata dal Comune di Lovere ed in collaborazione con l’Assessorato al Turismo ed Eventi ed il Porto Turistico di Lovere, viene inserita nella programmazione della tradizionale notte romantica del 25 giugno, kermesse che attira numerosi turisti nella perla del Lago d’Iseo.

Come da tradizione degli eventi Vitamina C, il porto turistico della cittadina ospiterà i migliori food truck d’Italia con appetitose proposte per tutti i gusti: tante simpatiche cucine, tutte rigorosamente su ruota, invaderanno la bellissima cittadina inondando l’aria di profumi e facendo venire l’acquolina in bocca a tutti!!!

I truck partecipanti proporranno ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa; tante le leccornie che si potranno assaggiare, tante le birre che si potranno degustare: hamburger per tutti i gusti e panini gourmet, gnocco

fritto, specialità toscane con Lampredotto e tagliata, il pesce fritto, la Sicilia con arancini e cannoli ed uno specialissimo Mazzara Burger.

Presente l’Emilia Romagna con erbazzone e tortelli. E la Puglia? Presente con orecchiette, bombette e panino con Polpo. Spazio anche al Messico con gustosissimi Tacos, Nachos e Burrito. E ancora, panzerotti, dolci tentazioni, un cheers truck con dieci spine di birra e tanto altro!

A movimentare ancora di più l’evento, musica con concerto dal vivo!

Lo Street Food Vitamina C è anche “Evento Baby Friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, fasciatoio e scalda biberon e un angolo comodo e riservato per l’allattamento.