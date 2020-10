Lovere: Festival della Valtellina

Da 22 al 25 ottobre va in scena a Lovere - al Porto Turistico in Via del Cantiere - il Festival della Valtellina, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia.

Tre giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche valtellinesi; gli "sciatt", i pizzoccheri e la polenta e brasato.



Ci sarà anche la possibilità di acquistare prodotti tipici della Valtellina: formaggi (Casera D.O.P. e Bitto D.O.P.), bresaola, confetture, sughi, vini e molto altro. Vi sarà anche uno stand di artigianato con il legno valtellinese. More info.