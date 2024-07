Domenica 14 luglio all Centro Sportivo di Lodrino è Lodrino Summer Festival: una giornata all'insegna dello sport e della musica. La mattinata vedrà l'avvio del raduno E-BIKE - una manifestazione non competitiva, adatta a persone con un livello medio-basso lungo un avvincente percorso di 35km con un dislivello di 1200 metri - e del torneo di Green Volley. Il pomeriggio prevedel'apertura del Bike Park Kids, dei gonfiabili e della parete d'arrampicata per i più piccoli. Al termine del torneo sarà la volta di un aperitivo accompagnato dalla musica di Radio Bruno e dell'estrazione della lotteria, per poi concludere la serata con la visione collettiva della finale degli Europei.

Il programma della giornata

ORE 9: Partenza del raduno E-BIKE (ritrovo al Centro Sportivo alle 08:00)

ORE 10: Inizio Torneo Green Volley (ritrovo al Centro Sportivo alle 09:00)

ORE 14: Apertura gonfiabili e parete d’arrampicata per i più piccoli

ORE 16: Apertura Bike Park Kids

ORE 17: Premiazioni Green Volley e aperitivo con Radio Bruno

ORE 20: Estrazioni lotteria

ORE 21: Finale degli Europei su maxi schermo