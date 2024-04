Iseo: festival della birra artigianale

Indirizzo non disponibile

L'appuntamento per l’edizione 2024 di ISEOdiPINTA, il festival della birra artigianale di Iseo, è per sabato 4 domenica 5 maggio. Con 15 tra birrifici e publican presenti alla manifestazione si prospetta un weekend ricco di tradizione artigianale, divertimento e - ovviamente - birra.

Due giornate all’insegna del gusto e del divertimento, per promuovere la tradizione artigianale della birrificazione e l’arte di bere bene.

L'elenco dei birrifici pronti a spillare birra giorno e notte, si avrà il piacere di assaggiare il frutto del lavoro appassionato di:

Il Birrificio di Cagliari

Birrificio Curtense

Evoqe Brewing

Luppoleto Camuno Birrificio Artigianale

Birrificio Menaresta

Monpiër de Gherdëina

Nama Brewing

Birrificio Porta Bruciata

ZonaMosto

Publican - Con le loro storie vi faranno innamorare della tradizione brassicola artigianale.

Porteranno la loro selezione di birre: