Giovedì 7 settembre, alle 19, in piazza Vittorio Veneto a Gussago è in programma il Gran Galà dello Spiedo, con una bellissima cena sotto le stelle e a lume di candela. Ricchissimo il menù (vedi locandina sotto) al prezzo di 50 euro. I coupon sono in vendita presso l'Ufficio Sviluppo Economico del Comune.