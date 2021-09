Brescia: Festa dello Gnocco Fritto e del Tortello d'Erbette

La Festa dello "Gnocco fritto e del tortello d'erbette" arriva a Brescia, in programma dal'11 al 13 settembre alla Latteria Molloy. Un meraviglioso weekend con tutti i sapori e i profumi di una terra unica come l'Emilia Romagna. Faranno da padroni lo gnocco fritto e l'inimitabile tortello, accompagnati con tantissimi salumi e formaggi del territorio, e non solo.

Il menù completo

• Tortello di Parma: tortello ripieno di ricotta e erbette, condito con burro e salvia 9 €

• Vassoio gourmet per due persone con vassoio di salumi misti e piatto di gnocco fritto 14 €

• Piatto Parma con piatto di crudo di Parma e gnocco fritto 8 €

• Gnoccone, due grandi gnocchi fritti formano un panino farcito a scelta con: -Prosciutto di Parma -Coppa piacentina -Mortadella -Salame -Pancetta 7 €

• Aperignocco, vaschetta di gnocco fritto con, a scelta -mortadella -salame 5 €

• Gnoc-dog: wurstel avvolto nello gnocco fritto 4 €

• Gorgognocco: gnocco fritto e gorgonzola 5 €

• Solo gnocco 3 €

• Ciocco gnocco: gnocco fritto e cioccolato fuso 4€

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (solo servizio al tavolo)

Per compila questo modulo

Oppure:

- tel. 3479367391 o su WhatsApp

- distilleriamolloy@gmail.com

