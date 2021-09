Da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre torna Gardaland Oktoberfest, l’evento ispirato alla tradizione bavarese durante il quale i Visitatori, oltre a divertirsi sulle attrazioni del Parco, possono anche gustare le specialità enogastronomiche più conosciute. Profumi, sapori e balli ma anche decorazioni speciali come grandi boccali, enormi fusti di birra, drappi e bandierine caratterizzano le giornate del Parco in questo periodo. Per entrare ancora di più nell’atmosfera, ad accogliere i Visitatori ogni mattina vi sarà il Welcome Show e con protagonisti Prezzemolo e i ballerini - per l’occasione vestiti tipici costumi bavaresi - mentre la Kapuziner Bier Band allieterà le vie del parco con allegre canzoni.

Ovviamente non possono mancare birra e piatti tipici! Quest’anno sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio a tema “birra” in 5 tappe, ciascuna dedicata ad un brand di birra specifico, con decorazioni ispirate ai colori del brand scelto e con un’offerta culinaria dedicata: dalla Piazza Medievale con la Merlin Stube, dove poter gustare birra Heineken accompagnata da stinco, patate tirolesi, canederli ma anche wurstel, cotoletta di maiale, brezel e, per finire in dolcezza, il birramisù; l’Area Mammut sarà dedicata alla Schmucker Weizen con wurstel bianco e brezel; l’area Ramses vedrà protagonista la Schmucker Pils con brezel, maxi chips e anelli ci cipolla; l’Area Buffalo, una nuova location, con birra Moretti filtrata a freddo da accompagnare al panino con Kassler; infine, presso l’Hacienda Miguel, si potrà gustare la birra Messina Cristalli di Sale insieme ai brezel. Saranno presenti anche grandi tank da 950lt di birra creati appositamente per Gardaland Oktoberfest.

Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estenderà fino alle 21 e la domenica fino alle 20. Per informazioni su orari e giorni di apertura e per effettuare la prenotazione obbligatoria dell’entrata consultare il sito gardaland.it.