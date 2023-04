Foresto Sparso: Festa Patronale

Da sabato 22 a martedì 25 aprile avrà luogo a Foresto Sparso la Festa Patronale San Marco Evangelista con il seguente programma:

Sabato 22 aprile alle ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale si terranno le letture in concerto “Bergamo dell’altro ieri”, una serie di racconti ambientati nella bergamasca di un tempo, dall’omonimo libro di Paolo Aresi, letti da Francesca Beni e accompagnati dal Quintetto Forest Brass.



Domenica 23 aprile alle ore 15:00 e alle ore 16:00 avrà luogo la visita guidata “L’evoluzione dei fantoni” alla chiesa parrocchiale; seguirà dalle 14:30 alle 19:00 la caccia al tesoro per il paese, aperta a tutti (per info e regolamento inquadrare il Qrcode presente nella locandina).



Lunedì 24 aprile alle ore 20:00 si terrà una serata karaoke accompagnata da stand gastronomici di birra e pane e salamina.



Martedì 25 aprile alle ore 12:00 ci sarà il pranzo in piazza (il menù è consultabile nella locandina dell’evento), nel pomeriggio la festa continuerà con gonfiabili e tombola in oratorio e bancarelle in piazza. Alle ore 20:30 si terrà lo spettacolo teatrale dialettale “Polenta e Gregnade” a cura di Pandemonium Teatro, in collaborazione con L’Isola Odv. La festa si concluderà con l’estrazione della sottoscrizione a premi.



La prenotazione per il pranzo di martedì 25 aprile è da effettuare entro il 20 aprile ai seguenti contatti: Germano 340 6760485 – Davide 348 8560862

La piazza di Foresto Sparso sarà chiusa al traffico nei seguenti giorni: lunedì 24 aprile dalle ore 17:00 alle ore 24:00, martedì 25 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00.