Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Durante il fine settimana di sabato 16 e domenica 17 settembre torna il Festival Franciacorta in Cantina: un weekend da trascorrere tra cantine aperte, gustose proposte enogastronomiche e coinvolgenti iniziative culturali e sportive.

L’imperdibile appuntamento porterà i visitatori a scoprire i luoghi dove nasce il Franciacorta, nella magica atmosfera di cantine, monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti.

Si potrà scegliere fra le classiche proposte con visite guidate tra i vigneti e le numerose degustazioni in cantina, oppure divertirsi partecipando ad esperienze speciali come tour dei vigneti, picnic immersi nella natura e tra i filari, gite in bicicletta e molte altre.

La prenotazione alle visite e agli eventi è obbligatoria contattando direttamente le cantine.

Per trovare quale itinerario è più adatto alle proprie esigenze e passioni consulta il sito Festival Franciacorta in Cantina.