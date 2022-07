Spiedo, salamine e gusto in quantità: torna la Festa del Volontario

A tre anni dall'ultima volta (era il 2019) torna da venerdì 29 luglio a Manerba la vera Festa del volontario: stand gastronomici e musica a volontà ma nel segno della solidarietà, in quanto il ricavato servirà a sostenere le attività di Valtenesi Soccorso, associazione di volontariato affiliata al 118 e attiva sul territorio del Basso Garda ormai dal lontano 1992 (il quartier generale da qualche anno è in via Valtenesi a Manerba, di fianco al comando di Polizia locale).

Il programma (e il menu)

Ricco il programma del weekend: venerdì Dj Bertell e animazione per bambini e adolescenti con l'associazione Meraki, sabato il live del Luca Corsini Trio e la festa per il 30mo anniversario dell'associazione, domenica mattina simulazione di soccorso dalle 10 alle 12 e spiedo d'asporto (dalle 12, per info 351 7725322). Venerdì e sabato le griglie sfrigoleranno dalle 19: spiedo e polenta, salamine, tagliata, contorni vari e molto altro ancora.