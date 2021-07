San Martino della Battaglia: Festa del Vino 2021

Fasce orarie prenotabili (per dare ordine agli ingressi): 19.00-19.30 / 19.30-20.00 / 20.00-20.30 / 20.30-21.00

Dopo decine di sagre annullate causa il rischio contagio e le stringenti norme anti-covid, c'è una bella novità per gli amanti dell'estate gardesana: la storica festa del vino di San Martino della Battaglia si farà, celebrando quest'anno la sua 45esima edizione.



L'appuntamento è in programma dal'11 al 15 agosto, dalle 19 alle 0.30, con un numero limitato di partecipanti: sarà possibile prenotarsi online su festadelvino.eu. In alto i calici allora, e buon divertimento.





