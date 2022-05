Brescia: Festa dello sportivo di Monterotondo

Il Gruppo Sportivo Oratorio Monterotondo, con il patrocinio del C.S.I. Brescia, della Provincia di Brescia e del Comune di Passirano, organizza dal 01 giugno al 5 giugno 2022, presso l’Oratorio di Monterotondo, la 16° Festa dello Sportivo, una festa ricca di appuntamenti sportivi e gastronomici.



Lo spirito che ha guidato gli organizzatori nella scelta del programma è stata la semplicità. Si è deciso di proporre un programma non troppo fitto di iniziative perché il desiderio è quello di offrire semplici 0ccasioni di svago e di incontro per riscoprire la bellezza dello stare insieme, emozione che per tanto tempo ci è stata negata.



Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi, si potrà assistere ad esibizioni di judo, di ballo, volley e tanto altro...



In particolare segnaliamo che Giovedì 2 giugno il pomeriggio sarà allietato dal torneo di scherma a cura di Scherma Sebino.



Sabato 04 giugno, nel pomeriggio, spazio per la meditazionecon la possibilità di provare un percorso tra meridiani e meditazione in compagnia del gruppo Yoga del Gso.



Tutte le sere sarà, inoltre, possibile ballare godendo della musica proposta da dj specializzati e della compagnia di alcune scuole di ballo della zona.



Ritorna anche la spettacolare GIMKANA in Vespa, sabato 04 giugno, proposta dal Vespa Club di Chiari, dove all’interno di un percorso ricco di curve si affronteranno le Vespe dei piloti della Squadra Corse Chiari.



La festa si concluderà Domenica 5 giugno con torneo di Pallavolo ed esibizione All Star Volley, per terminare con finali e premiazioni di tutti i tornei in programma.



Gallery



Doveroso ricordare che durante tutta la manifestazione funzioneranno un ricchissimo stand gastronomico al coperto, con proposte per tutti i palati e una magnifica pesca di beneficenza.