Il paese dove il casoncello è DeCo: nel weekend torna la mitica sagra

Nel fine settimana a Nuvolento si celebra la Festa di Sant'Andrea, dedicata all'apostolo e martire a cui in paese è stata dedicata una chiesetta: due giorni di degustazioni, musica e mercatini. L'aspetto enogastronomico della festa è costituito dai casoncelli di Sant'Andrea, che dal 2017 sono un piatto DeCo, ovvero di Denominazione Comunale. Come da disciplinare, la ricetta del casoncello di Sant'Andrea prevede che venga preparato utilizzando della pasta fresca con uova, stesa sottilmente e farcita con un ripieno semplice i cui ingredienti fondamentali sono pane e formaggio grattuggiati, prezzemolo e aglio. La pasta viene chiusa nella forma "a caramella" e lessata in acqua bollente e salata, infine condita con burro ben cotto, aromatizzato con salvia a Grana Padano Dop grattugiato.

L'appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 novembre: la festa andrà in scena nella tensostruttura riscaldata allestita nella corte del palazzo comunale. Di seguito il programma completo.