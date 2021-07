Musica, food truck e birra artigianale: è la Festa del Lago

Ogni tanto ci vuole un po' di spensieratezza. E' questo lo spirito della Festa del Lago organizzata per domenica sera a San Felice del Benaco. Appuntamento dalle 19 alle 23 al porto di Portese, nel Piazzale dei Marinai: per l'occasione sarà presente un food truck, ma non mancherà la partecipazione della celebre Degosteria e l'accompagnamento delle birre artigianali del Birrificio Felice. Musica dal vivo con Rossella Nazionale. L'evento, fa sapere il Comune, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...