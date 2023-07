Ultimi due giorni per la Festa alpina di Moniga, quest'anno alla 27esima edizione: inaugurata venerdì, proseguirà anche sabato e domenica al parco dei Tre Santi. Porte aperte dalle 19.30, ingresso sempre libero: come sempre le Penne Nere saranno fedeli alla linea della solidarietà , e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ad accogliere i visitatori non mancherà il tradizionale menu da leccarsi i baffi: dalle penne al salmì di lepre alle cotiche coi fagioli, e ancora il mitico spiedo bresciano con polenta, salmerino alla griglia, pane e salamina, bistecca di manzo. Il tutto innaffiato da bibite, birra fresca e i vini griffati Turina (groppello, lugana e chiaretto). Le serate musicali: sabato Roberto Ragnoli, domenica Rudy e Naty.