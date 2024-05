Dal 10 al 12 maggio, il Parco Metelli di Palazzolo sull’Oglio accoglierà alcuni tra i più rinomati food truck italiani con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food. Sarà un’edizione speciale perchè Eatinero ospiterà le finali italiane della più grande competizione di street food al mondo: gli European Street Food Awards.



Si prospetta dunque un weekend pieno di novità da gustare, un viaggio alla scoperta dei sapori e dei meravigliosi furgoncini dal design unico e al contempo una sfida “senza esclusione di colpi”, nel vivo dalle 18 di venerdì fino alle 24 di domenica.



Come al solito, immancabile a tutti gli eventi di Eatinero sarà il partner Birra di Classe che nel frangente sfoggerà il più piccolo festival di birre artigianali grazie al suo Birrabus, uno scuola bus vintage e una selezione di 30 spine di birra proveniente da tutta Italia e in più solo per questa edizione il Darsena Cocktail Bar, il cocktail bar su ruote per gelati artigianali, cocktail artigianali, dolci e il caffè di Pura Vita Caffè.



EUROPEAN STREET FOOD AWARDS



L’European Street Food Awards è il più importante concorso europeo dedicato allo street food e si è affidato per il quinto anno consecutivo a Eatinero per la selezione dei migliori food truck italiani, chiamati a rappresentare il nostro Paese alla finale europea che si terrà a Saarbru?cken in Germania: saranno loro i veri protagonisti dell’evento, come testimonia il cambio di naming (da Festival del cibo di strada itinerante a Food Truck Festival), che la manifestazione ha voluto operare per mettere lo show cooking e gli stessi food truck sempre più al centro della scena.



La gara italiana si svolgerà proprio durante la tappa di Eatinero Food Truck Festival a Palazzolo sull'Oglio. Dieci street chef a bordo delle loro cucine a quattro ruote sono pronti a giocarsela in una sfida a colpi di stuzzicherie, materie prime di alta qualità, grandi classici gourmet e nuove interpretazioni, abbinamenti golosi e funambolici. Dalle colline toscane alle campagne padane, dall’entroterra alle coste assolate della Penisola, il meglio dello street food italiano è pronto a riunirsi sulle sponde del fiume Oglio.



Le cucine su ruote si sfideranno per conquistare l'ambitissimo titolo messo in palio dagli “European Street Food Awards - Italy”, declinazione nazionale del contest su scala globale fondato nel 2017 da Richard Johnson, giornalista e consulente gastronomico pluripremiato, autore del best-seller “Street Food Revolution” nonchè conduttore di vari format tematici targati BBC.

LA SELEZIONE DEI FOOD TRUCK IN CONCORSO

Van Ver Burger - da Torino, vincitori degli European Street Food Awards 22 per la categoria People's Choice, il miglior food truck votato dal pubblico, con cucina Plant Based Itinerante, con Hamburger a base vegetale, abbinamenti sempre nuovi e un gusto unico che conquisterà!

B stradi - da Piacenza, cucina emiliana piacentina con ingredienti KMO del territorio e della rete Slow Food. Il must sono i Batalàbar per cui hanno depositato il marchio (tortelli con la coda piacentini ripieni di diverse combinazioni), tigelle e focaccione.

Basulon - da Codogno LO con prodotti tipici del territorio Lodigiano, a chilometro zero, utilizzati per creare hamburger gourmet con combinazioni interessanti!

Fumetto - da Brescia con i suoi succulenti panini gourmet farciti con carne prima affumicata e poi cotta allo spiedo e servita in quattro differenti combinazioni, con carne di maiale o manzo.

Pantura - da Milano ma di provenienza Altamura, panino di Altamura con polpo alla griglia patate pinzimonio, cheesteak burger, chips con fonduta.

Nanni? - Nanni? Sapori Romaneschi - da Milano di provenienza Castelli Romani RM con panini romaneschi a base di porchetta di Ariccia I.G.P. e prodotti tipici dei luoghi alle porte della Capitale e del Lazio.

Rock Burger - da Torino. L'offerta di Rock Burger e? frutto di un'accurata selezione tra le eccellenze del territorio piemontese. Dalle colline delle Langhe proviene la maggior parte dei prodotti che troverete nei suoi hamburger, come la carne selezionata di vitella di pura Razza Piemontese dell'allevamento della famiglia Bertone.

Ris8Guru - da Torino. Risotti gourmet espressi in modalita? street food.

Ape Cesare - da Milano/Roma con hamburger gourmet con ricette romane rivisitate e

suppli?.

Corby's - da Monza con panini gourmet e club sandwich con ricette di pesce e frittini di pesce.

LA PREMIAZIONE: RICONOSCIMENTI AI DUE MIGLIORI FOOD TRUCK D'ITALIA

Anche quest'anno saranno due i vincitori italiani a partecipare alla finale europea, che si terrà in Germania a fine settembre.

Una giuria di esperti decreterà il vincitore, mentre il pubblico dovrà eleggere il miglior food truck per la categoria "People’s Choice"

La giuria di esperti si riunirà sabato 11 maggio alle 12 e sarà costituita da:

Bruno Belotti, Assessore allo sport, alle attività produttive e commerciali e al patrimonio pubblico del Comune di Palazzolo sull’Oglio;

Victoria Small, Restaurant consultant & hospitality trainer, insegnante di food and beverage management, giornalista freelance per Vice, Tuorlo Magazine e Commestibile. Fondatrice di Lunchbox Milano, società di produzione di eventi e catering.

Matteo Giarratana, in arte “uomosenzatonno”, content creator e cuoco a domicilio

Claudio Zappa, Ristoratore e titolare del ristorante El Galactico di Milano e del food truck omonimo

Altrettanto protagonista, il pubblico eleggerà invece il miglior food truck per la categoria "People’s Choice": tutti i visitatori che consumeranno almeno una pietanza con una spesa di minimo 6 euro in uno dei food truck presenti nella piazza potranno richiedere una cartolina da imbucare nell’urna del loro furgoncino preferito. Al termine della manifestazione si procederà al conteggio delle cartoline e all’elezione del miglior food truck d’Italia in questa speciale categoria.